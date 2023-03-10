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НовостиОбщество9 марта 2023 22:04

Погода на 10 марта 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 15 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 10 марта 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
На Крымский полуостров нагрянули дожди.

На Крымский полуостров нагрянули дожди.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

10 марта на Крымском полуострове дождливо.

В Симферополе переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°, днем +13...+15°.

В Севастополе переменная облачность. Небольшой дождь. Ветер южный 6-11м/с, порывы до 14 м/с. Днем тепло +11…+13°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +11°…+13°, юго-западный ветер 3-6 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Евпатории +10…+11°, юго-западный ветер 3-7 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Керчи +10…+11°, юго-западный ветер 4-9 м/с. Пасмурно, дождь.

В Феодосии +10…+11°, юго-западный ветер 4-9 м/с. Переменная облачность, дождь.

В Черноморском +10…+12°, юго-западный ветер 4-6 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Джанкое +12…+14°, юго-западный ветер 2-6 м/с. Пасмурно, дождь.

В Армянске +9…+11°, юго-западный ветер 3-6 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Белогорске +13…+14°, юго-западный ветер 4-6 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

Вода в Черном море +6…+9°.

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