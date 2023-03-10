Погода на 10 марта 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 15 градусов

На Крымский полуостров нагрянули дожди.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
10 марта на Крымском полуострове дождливо.
В Симферополе переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°, днем +13...+15°.
В Севастополе переменная облачность. Небольшой дождь. Ветер южный 6-11м/с, порывы до 14 м/с. Днем тепло +11…+13°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +11°…+13°, юго-западный ветер 3-6 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
В Евпатории +10…+11°, юго-западный ветер 3-7 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
В Керчи +10…+11°, юго-западный ветер 4-9 м/с. Пасмурно, дождь.
В Феодосии +10…+11°, юго-западный ветер 4-9 м/с. Переменная облачность, дождь.
В Черноморском +10…+12°, юго-западный ветер 4-6 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Джанкое +12…+14°, юго-западный ветер 2-6 м/с. Пасмурно, дождь.
В Армянске +9…+11°, юго-западный ветер 3-6 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Белогорске +13…+14°, юго-западный ветер 4-6 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
Вода в Черном море +6…+9°.
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