НовостиОбщество 9 марта 2023 22:04

Погода на 10 марта 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 15 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 10 марта 2023 года в Крыму и Севастополе