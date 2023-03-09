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НовостиПроисшествия9 марта 2023 12:17

В Ялте в результате ДТП перевернулась легковушка с 8-летним ребенком в салоне

Девочка и водитель автомобиля пострадали и были доставлены в больницу
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: пресс-служба МВД по РК

Фото: пресс-служба МВД по РК

В Ялте в результате ДТП перевернулся автомобиль «Chevrolet Lanos», внутри которого находилась 8-летняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Инцидент произошел 9 марта, в 01:00.

- Водитель автомобиля «Chevrolet Lanos», осуществляя движение со стороны улицы Володарского в сторону улицы Коммунаров в Ялте, не справился с управлением, допустил наезд на припаркованные на проезжей части автомобили «Chery» и «Daewoo Matiz» и опрокинулся, - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба МВД по РК

Фото: пресс-служба МВД по РК

Ребенок в момент аварии находился в детском удерживающем кресле, однако все же получил некоторые повреждения, с которыми был доставлен в больницу. Та же участь постигла и водителя «Chevrolet Lanos». К счастью, погибших нет.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.

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