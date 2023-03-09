В Крыму стартовала прививочная кампания саженцев плодовых культур

Фото: Андрей Савчук, t.me/avsavchuk

В Крыму началась прививочная кампания саженцев плодовых культур. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Андрей Савчук.

– Наши садовые предприятия начали прививочную кампания саженцев плодовых культур. По агротехнологическим срокам питомниководы приступили к копулировке, то есть прививке черенком, – написал Савчук в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в прошлом году объем выращенных плодовых культур составил 2,7 миллионов штук.

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