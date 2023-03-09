Где в Симферополе 10 марта отключат свет

Свет пропадет на время. Фото: архив КП
10 марта в отдельных районах Симферополя произойдут плановые перебои в электроснабжении. Свет на несколько часов исчезнет на четырех десятках улицах, нескольких переулках. Отключение затронет и садовые товарищества.
- Электричество из-за ремонтных работ планируется отключить с 8.00 до 17.00, - сообщили в государственном унитарном предприятии «Крымэнерго», которое отвечает за снабжение региона электротоком.
Где не будет света в Симферополе 10 марта 2023:
улица Грибоедова, 2-20/8 , 1-9 ;
улица Киевская, 48-50/35 , 69-71/12 ;
проспект Победы, 1-13 ;
улица Шмидта, 8-14А , 13-35 ;
переулок Шмидта, 10;
проспект Кирова ,51;
улица Тургенева, 2, 1;
улица Киевская/улица Шмидта;
Ковыльная, 3-5А ;
улица Парниковая, 4-12 , 1-11 ;
улица Пасечная, 2-12 , 1-11 ;
улица Северная, 4-12 , 1-11 ;
улица Сотовая, 2-12 , 1-11 ;
улица Счастливая, 2-10 , 1-17 ;
улица Николаевская, 4, 1А;
улица Трудовая, 4-12 , 1/3-13 ;
улица Луговая, 1-53 , 67;
улица Будёного, 18-26 , 17-27 ;
улица Грибоедова, 132, 75-81 ;
улица Дачная, 26, 30;
улица Малореченская, 2А, 5-17 ;
переулок Родниковый, 24-26 , 21-23 ;
улица Родниковая, 36/32;
улица Труда, 12-14 , 15-23/22 ;
улица Щаденко 2-30 , 1-17 ;
улица Ялтинское шоссе, 33/2;
улица Кечкеметская, 134-168 , 109А-115 ;
улица Панфиловцев, 2-36 , 1-35 ;
улица Сельвинского, 96-100 ;
улица Трудовая, 9;
улица Шоссейная, 4;
улица Заречная, 30-34 , 52-62 , 1-33 , 51;
переулок Садовый, 10а-14 , 1-9 ;
улица Солнечная, 4-32 ;
переулок Солнечный, 1-9 ;
переулок Виноградный, 1-16;
улица Садовая, 1-12;
улица Тополевая, 3, 3а;
улица Южная, 33;
улица Грушевая, 48-52 ;
улица Светлая, 27, 29;
переулок Каштановый, 7;
улица Сибирская, 1-47 ;
улица Мальченко, 2-10 , 14, 1-7 , 15, 15а;
улица Зеленая, 50;
улица Вертолетная, 2-24 , 1-27 ;
переулок Вертолетный, 2-16 ;
улица Взлетная, 1-31;
улица Лайнерная, 1-15 ;
переулок Посадочный, 4а;
площадь Аэропорта, 11;
микрорайон Каменка: садовые товарищества «Пневматика», «Коммунальник», «Мебельщик», «Нерудник», «Электрификатор», «Луч».
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50