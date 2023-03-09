Фото: пресс-служба администрации Симферополя/скриншот из видео

В Симферополе вскоре появятся новые газоны, на которых уже на следующей неделе планируют приступить к гидропосеву травы.

- С наступлением благоприятных погодных условий предприятие МБУ «Город» возобновило работы по занижению и обустройству газонов вдоль улично-дорожной сети города Симферополя. На сегодняшний день у нас работы ведутся на автомобильной развязке в районе улицы Генерала Васильева и Элеваторная. Снимается излишний грунт с газона, [он] вывозится и утилизируется. Также сегодня ведутся работы на улице Киевской – там наоборот добавляем, потому что там есть провалы, просадки грунта, - сообщил директор предприятия Антон Гумен.

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