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НовостиОбщество9 марта 2023 14:12

Владимир Константинов поздравил военнослужащих с вручением боевых знамен

Спикер Госсовета Крыма: противостояние всему блоку НАТО - непростая задача
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Владимир Константинов пожелал военным новых боевых успехов. Фото: спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов\Telegram

Владимир Константинов пожелал военным новых боевых успехов. Фото: спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов\Telegram

Председатель Государственного совета республики Владимир Константинов поздравил военнослужащих симферопольского специального моторизованного полка и отдельного отряда специального назначения Росгвардии с вручением боевых знамен.

- Безусловно, это событие является высокой оценкой заслуг наших бойцов, которые участвуют в специальной военной операции, - подчеркнул глава Госсовета Крыма.

Владимир Константинов в своем Tg-канале отметил, что военнослужащие понимают, что «на территории бывшей Украины решается судьба всей России».

- Борьба с нацизмом, противостояние всему блоку НАТО - непростая задача. Однако не сомневаюсь, что победа будет за нами, - отметил спикер Госсовета Крыма.

Владимир Константинов выразил уверенность, что задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным, будут выполнены.