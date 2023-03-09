Владимир Константинов поздравил военнослужащих с вручением боевых знамен

Владимир Константинов пожелал военным новых боевых успехов. Фото: спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов\Telegram

Председатель Государственного совета республики Владимир Константинов поздравил военнослужащих симферопольского специального моторизованного полка и отдельного отряда специального назначения Росгвардии с вручением боевых знамен.

- Безусловно, это событие является высокой оценкой заслуг наших бойцов, которые участвуют в специальной военной операции, - подчеркнул глава Госсовета Крыма.

Владимир Константинов в своем Tg-канале отметил, что военнослужащие понимают, что «на территории бывшей Украины решается судьба всей России».

- Борьба с нацизмом, противостояние всему блоку НАТО - непростая задача. Однако не сомневаюсь, что победа будет за нами, - отметил спикер Госсовета Крыма.

Владимир Константинов выразил уверенность, что задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным, будут выполнены.