В Керчи выявлены факты незаконной рубки деревьев, возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело о незаконной рубке деревьев (часть1 статьи 260 УК РФ) Фото: Артем КИЛЬКИН

В Керчи возбуждено уголовное дело о незаконной рубке деревьев. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Как уточнили в надзорном ведомстве, проверку исполнения требований природоохранного законодательства начали после появления сообщений в соцсетях. В ходе проверки выяснилось, что указанные лесные насаждения не были обследованы специальной комиссией с участием сотрудников регионального министерства экологии и природных ресурсов, никаких разрешений на вырубку не выдавалось.

– В этой связи прокурор направил материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании, – говорится в сообщении.

В результате было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 260 УК РФ – «Незаконная рубка деревьев». Ход расследования находится на контроле природоохранной прокуратуры.

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