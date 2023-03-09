Сергей Аксенов поручил сделать в Крыму четыре образцовых трассы

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил дорожникам привести в образцовое состояние четыре трассы на территории республики. Фото: Сергей Аксенов\VK

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил довести до образцового состояния четыре республиканских автодороги. Соответствующее распоряжение прозвучало в ходе совещания о проблемных вопросах муниципалитетов республики. Речь идет о трассах из крымской столицы.

- По поводу содержания дорог с полосами десять метров в зоне отвод: я прошу коллег, чтобы нам сделали несколько образцовых трасс, - отметил Сергей Аксенов.

Привести в идеальное состояние планируется трассы по направлению «Симферополь - Ялта», «Симферополь - Евпатория», «Симферополь - Николаевка» и «Симферополь - Севастополь».

Первые две автодороги обслуживает «Крымавтодор», а последняя - в Севастополь - находится под контролем «Упрдор «Тамань». Глава Крыма поручил профильным чиновникам договориться с представителями компаний.