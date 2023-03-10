В Крыму на предстоящих выходных воздух прогреется до +19 градусов

Грядущие выходные обещают крымчанам по-весеннему теплые температуры Фото: Екатерина НАЗАРОВА

На предстоящих выходных жителей полуострова ожидает теплая погода, однако синоптики также прогнозируют сильный ветер и дожди.

Как пишет «Крымская газета» со ссылкой на региональный гидрометцентр, 11 марта на полуострове ожидается переменная облачность, также местами может пройти небольшой дождь. Днем столбики термометров будут показывать от 14 до 19 градусов тепла, ночью – от 5 до 10 градусов выше ноля. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 20 метров в секунду.

12 марта в Крыму также ожидаются осадки в виде дождя и сильный ветер. Днем воздух прогреется до 14 градусов, ночью температура понизится до 5-10 градусов тепла.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым на 11 и 12 марта на полуострове объявлено штормовое предупреждение.

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