Погода на 11 марта 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 17 градусов

В Ялте дождливо и пасмурно.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
11 марта на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.
- Атмосферные фронтальные разделы обусловят пасмурную погоду. Пройдут дожди, местами сильные, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°, днем +15...+17°.
В Севастополе облачно. Днем небольшой дождь. Днем южный ветер 15-20 м/с., тепло +13…+15°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +11°…+13°, юго-западный ветер 4-10 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Евпатории +10…+12°, юго-восточный ветер 7-10 м/с. Переменная облачность.
В Керчи +10…+12°, южный ветер 7-11 м/с. Пасмурно.
В Феодосии +10…+11°, юго-западный ветер 5-11 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Черноморском +11…+13°, южный ветер 8-11 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Джанкое +13…+16°, юго-западный ветер 5-7 м/с. Пасмурно, дождь.
В Армянске +12…+13°, южный ветер 5-8 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Белогорске +13…+14°, южный ветер 3-10 м/с. Переменная облачность.
Вода в Черном море +7…+10°.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50