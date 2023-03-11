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НовостиОбщество10 марта 2023 22:54

Погода на 11 марта 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 17 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 11 марта 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Ялте дождливо и пасмурно.

В Ялте дождливо и пасмурно.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

11 марта на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- Атмосферные фронтальные разделы обусловят пасмурную погоду. Пройдут дожди, местами сильные, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°, днем +15...+17°.

В Севастополе облачно. Днем небольшой дождь. Днем южный ветер 15-20 м/с., тепло +13…+15°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +11°…+13°, юго-западный ветер 4-10 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Евпатории +10…+12°, юго-восточный ветер 7-10 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +10…+12°, южный ветер 7-11 м/с. Пасмурно.

В Феодосии +10…+11°, юго-западный ветер 5-11 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Черноморском +11…+13°, южный ветер 8-11 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Джанкое +13…+16°, юго-западный ветер 5-7 м/с. Пасмурно, дождь.

В Армянске +12…+13°, южный ветер 5-8 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Белогорске +13…+14°, южный ветер 3-10 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море +7…+10°.

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