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НовостиОбщество10 марта 2023 11:50

В Керчи узнать о бомбоубежищах можно по паспорту

Документ нужен, чтобы доказать, что интерес не праздный
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Узнать о бомбоубежищах можно в управлящей компании

Узнать о бомбоубежищах можно в управлящей компании

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Узнать о бомбоубежищах в Керчи можно, обратившись с паспортом в управляющую компанию. Об этом сообщает пресс-служба керченского горсовета.

- Необходимо показать паспорт с пропиской, чтобы удостовериться, что интерес не праздный, - отметили в пресс-службе.

Как отмечается, с вопросом о бомбоубежищах на прием к члену Совета Федерации от Крыма Сергею Цекову обратилась представитель гражданского актива Керчи.

Женщину интересовал вопрос защищённости городских объектов и состояния бомбоубежищ. Как сообщили в горсовете, керчанка получила необходимую консультацию.

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