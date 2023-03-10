Росгвардеец помог предотвратить серьезные последствия пожара на территории детского центра «Артек»

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю

В Гурзуфе сотрудник Росгвардии во время несения службы на территории детского центра «Артек» защитил одно из зданий от подбирающегося к нему пожара.

- В вечернее время сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии сержант полиции Александр Поздняков обнаружил, что на прилегающей территории горит строительный мусор, ветки и сухая трава, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю.

Быстро сориентировавшись, мужчина доложил о ЧП дежурному центра оперативного управления, а сам принялся тушить огонь собственными силами. Прибывшие позже по вызову на место специалисты не дали огню перекинуться на расположенное рядом строение детского дошкольного учреждения.

- Своевременные действия сотрудника вневедомственной охраны Росгвардии позволили избежать серьезных последствий, - добавили в пресс-службе.

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