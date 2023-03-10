Крымских производителей уличили в подмене рыбы в консервах

От предприятий потребовали устранить нарушения Фото: Виктор Гусейнов

В продукции трех крымских производителей выявили фальсификат. Несоответствия требованиям Технических регламентов Таможенного союза обнаружили специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Инспекторы отобрали пробы мясной, молочной и рыбной продукции в Крыму и признали продукцию двух предприятий некачественной, еще одного - опасной для здоровья.

- Так, в двух образцах рыбных консервов выявлен фальсификат – несоответствие по ДНК рыб. Производители – ООО «Фортуна Крым», ООО «Пролив». Такая продукция в соответствии с законодательством признаётся некачественной, - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в пробе сыра производства одного из частных предприятий экспертиза выявила остатки лекарственных средств. Это означает, что продукция опасна и может нанести вред здоровью.

От производств, а также индивидуального предпринимателя потребовали принять меры и обеспечить соблюдение обязательных требований при производстве.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50