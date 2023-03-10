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НовостиОбщество10 марта 2023 15:16

Пенсионер из Кировского района проведет три года в колонии за хранение наркотиков

Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Мужчину приговорили к трем годам колонии

Мужчину приговорили к трем годам колонии

Кировский районный суд приговорил к трем годам колонии жителя села Отважное, который хранил дома крупную партию наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба суда.

- Пенсионер незаконно хранил наркотические средства, а также части растений, содержащих наркотические средства в крупном размере, - говорится в сообщении суда.

Наркотические средства у мужчины изъяли правоохранители. Сам он пояснил, что хранил их для себя и планировал употребить лично.

Теперь ближайшие три года ему придется провести в заключении. На суде мужчина признал свою вину и раскаялся.

Приговор в законную силу не вступил.

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