В Крыму выявили 54 новых случая коронавирусной инфекции

Врачи делают все, чтобы вылечить заболевших.
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Минздрав Крыма обнародовал статистику по коронавирусной инфекции за минувшие сутки. Выявлено 54 новых случая заболевания COVID-19 – таковы официальные цифры.
- Госпитализировано 9 человек, всего за время пандемии стационарное лечение понадобилось 63 137 заболевших ковидом, - отмечается в кратком сообщении.
Статистика на 11 марта 2023. Фото: Минздрав РК/Tg
Выздоровели 50 мужчин и женщин, в общей сложности высокопрофессиональные крымские медики сумели вернуть здоровье 205 535 заболевшим COVID-19.
К огромному сожалению, опасная зараза унесла одну человеческую жизнь. Всего в Республике Крым от коронавирусной инфекции умерло 5 424 заболевших.
В настоящее время гости и жители полуострова также страдают от сезонных заболеваний - гриппа и ОРВИ.
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