В Крыму выявили 54 новых случая коронавирусной инфекции

Врачи делают все, чтобы вылечить заболевших. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Минздрав Крыма обнародовал статистику по коронавирусной инфекции за минувшие сутки. Выявлено 54 новых случая заболевания COVID-19 – таковы официальные цифры.

- Госпитализировано 9 человек, всего за время пандемии стационарное лечение понадобилось 63 137 заболевших ковидом, - отмечается в кратком сообщении.

Статистика на 11 марта 2023. Фото: Минздрав РК/Tg

Выздоровели 50 мужчин и женщин, в общей сложности высокопрофессиональные крымские медики сумели вернуть здоровье 205 535 заболевшим COVID-19.

К огромному сожалению, опасная зараза унесла одну человеческую жизнь. Всего в Республике Крым от коронавирусной инфекции умерло 5 424 заболевших.

В настоящее время гости и жители полуострова также страдают от сезонных заболеваний - гриппа и ОРВИ.

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