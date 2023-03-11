В Севастополе эвакуировали людей и уничтожили авиабомбу времен Великой Отечественной

Авибомбу времен Великой Отечественной войны уничтожили. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по городу Севастополю

Севастопольские пиротехники МЧС России ликвидировали немецкую авиабомбу SD-50 времен Великой Отечественной на месте обнаружения, то есть на территории садоводческого товарищества. Но сначала эвакуировали всех жителей этого района. Взрослых и детей отвезли в дом культуры «Золотая балка», после чего пиротехники и занялись делом.

- Масса боеприпаса - 50 килограммов. Работы велись на территории садоводческого товарищества «Поиск» в Балаклавском районе, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу Севастополю

Эксперты, изучив снаряд, пришли к выводу, что него нельзя транспортировать на полигон, поэтому и взорвали на месте. Все прошло в штатном режиме.

- Всего в мероприятиях было задействовано 95 человек и 24 единицы техники, - отметили в МЧС.

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