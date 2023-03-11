В Симферополе 12 марта отключат свет на 1 улице

Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив КП

12 марта в Симферополе произойдет локальное отключение электричества на 1 улице, а конкретно на Киевской, 150-158.

Плановые перебои с энергоснабжением в выходной день – это вынужденная мера. В этом конкретном случае речь идет о капитальном ремонте электросетей, которые снабжают энергией именно этот район столицы Республики Крым.

- Отключение линии электропередачи произойдет в период с 8 до 17 часов, - отметили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

Не очень приятно оставаться без электричества в воскресенье, но что поделаешь, раз возникла такая необходимость.

Крымские энергетики утешают абонентов тем, что неудобства в ближайшем будущем обернутся надежным и качественным энергоснабжением.

Потребителям ничего не остается, как верить энергетикам на слово.

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