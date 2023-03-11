Керченская паромная переправа перевезла свыше 100 тысяч пассажиров

Керченская паромная переправа возобновила работу с ночи на 9 октября 2022. Фото: Дмитрий СТЕШИН/архив КП

Министерство транспорта России поделилось данными работы паромов, которые соединяют Крымский полуостров с Краснодарским краем.

- С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 11 марта через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 101 399 пассажиров, - сообщили в ведомстве.

Морские судна также перевезли 79 847 разнообразных автомобилей и машин, плюс 9 399 железнодорожных вагонов.

В общей сложности паромы совершили 2 570 рейсов.

Нужно отметить, что метеозависимому транспорту иногда показатели портит погода. Например, сегодня, 11 марта, в Керченском проливе действует штормовое предупреждение. Причина – южный ветер, которые дует с силой 12-17 м/сек.

Зато нет претензий к видимости – этот показатель в норме. Высота волны в проливе 70-120 сантиметров, температура воздуха плюс 13-15 градусов. Водичка в море прохладная – всего 7-8 градусов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50