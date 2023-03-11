Мэр Симферополя 11 марта посетил район Москольца

Чиновник вместе с подчиненными побывал на Москольце. Фото: Михаил Афанасьев/VK

Глава администрации Симферополя 11 марта прогулялся по улицам и дворам столицы Республики Крым.

- Вместе с коллегами субботнее рабочее утро начали с обхода города. На сегодняший день в микрорайоне Москольцо активно ведется санитарная очистка. Работают сотрудники МБУ «Город», подрядной организации, управляющей компании, - сообщил Михаил Афанасьев в соцсети.

Чиновник отметил, что в этом микрорайоне есть изменения в лучшую сторону, но не все так хорошо, как хотелось бы.

Мэр отметил, что на Москольце после завершения уборки мусора и сухой растительности, необходимо на регулярной основе, не допуская завалов, поддерживать чистоту и порядок.

- В нашем городе идет генеральная уборка, не нужно сорить там, где живете! – обратился он к гостям и жителям Симферополя.

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