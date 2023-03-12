Погода на 12 марта 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 11 градусов

В Симферополе переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

12 марта на Крымском полуострове, как и накануне, в силе штормовое предупреждение.

- В воскресенье погода будет зависеть от зоны холодного атмосферного фронта, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Днем без осадков, северо-западный ветер до 20 м/с., температура воздуха +9...+11°.

В Севастополе облачно с прояснениями. Дождь. Днем северо-западный ветер 15-17 м/с. , тепло +7…+9°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +10°…+11°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Пасмурно, дождь.

В Евпатории +7…+8°, северо-западный ветер 4-7 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +7…+10°, северо-западный ветер 7-10 м/с. Пасмурно, дождь.

В Феодосии +9…+11°, юго-западный ветер 5-10 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Черноморском +4…+6°, северо-западный ветер 4-9 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое +8…+9°, северо-западный ветер 3-7 м/с. Пасмурно, дождь.

В Армянске +7…+8°, северо-западный ветер 4-7 м/с. Переменная облачность, дождь.

В Белогорске +9…+10°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Пасмурно.

Вода в Черном море +7…+10°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50