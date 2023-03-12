Погода на 12 марта 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 11 градусов

В Симферополе переменная облачность.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
12 марта на Крымском полуострове, как и накануне, в силе штормовое предупреждение.
- В воскресенье погода будет зависеть от зоны холодного атмосферного фронта, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе облачно с прояснениями. Днем без осадков, северо-западный ветер до 20 м/с., температура воздуха +9...+11°.
В Севастополе облачно с прояснениями. Дождь. Днем северо-западный ветер 15-17 м/с. , тепло +7…+9°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +10°…+11°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Пасмурно, дождь.
В Евпатории +7…+8°, северо-западный ветер 4-7 м/с. Переменная облачность.
В Керчи +7…+10°, северо-западный ветер 7-10 м/с. Пасмурно, дождь.
В Феодосии +9…+11°, юго-западный ветер 5-10 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Черноморском +4…+6°, северо-западный ветер 4-9 м/с. Переменная облачность.
В Джанкое +8…+9°, северо-западный ветер 3-7 м/с. Пасмурно, дождь.
В Армянске +7…+8°, северо-западный ветер 4-7 м/с. Переменная облачность, дождь.
В Белогорске +9…+10°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Пасмурно.
Вода в Черном море +7…+10°.
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