Крымский эксперт назвал чушью угрозы ВСУ о «захвате» полуострова

По его словам, бандеровцы не приближаются к полуострову, а отдаляются. Фото: Архив "КП"

Планы украинских властей по «захвату» и возвращению Крыма – это «чушь собачья», считает начальник управления международной деятельности КФУ имени В.И. Вернадского Александр Мащенко.

По его словам, бандеровцы не приближаются к полуострову, а отдаляются. Такая тенденция будет прослеживаться и дальше.

- Все их рассказы о том, что они будут наступать на Крым, возьмут Крым, освободят Крым – все это чушь собачья, - добавил спикер в комментарии каналу «Вести Крым».

Мащенко также отметил, что все громкие высказывания о «захвате» республики специально придумываются для того, чтобы запугать местных жителей.