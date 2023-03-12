Крымский эксперт назвал чушью угрозы ВСУ о «захвате» полуострова

По его словам, бандеровцы не приближаются к полуострову, а отдаляются.
Фото: Архив "КП"
Планы украинских властей по «захвату» и возвращению Крыма – это «чушь собачья», считает начальник управления международной деятельности КФУ имени В.И. Вернадского Александр Мащенко.
По его словам, бандеровцы не приближаются к полуострову, а отдаляются. Такая тенденция будет прослеживаться и дальше.
- Все их рассказы о том, что они будут наступать на Крым, возьмут Крым, освободят Крым – все это чушь собачья, - добавил спикер в комментарии каналу «Вести Крым».
Мащенко также отметил, что все громкие высказывания о «захвате» республики специально придумываются для того, чтобы запугать местных жителей.