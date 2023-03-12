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НовостиПроисшествия12 марта 2023 8:18

Телефонные мошенники выманили у пенсионерки из Севастополя 2 млн рублей

Аферисты представились банковскими работниками
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
По факту преступления сотрудники органов внутренних дел возбудили уголовное дело

По факту преступления сотрудники органов внутренних дел возбудили уголовное дело

Фото: Артем КИЛЬКИН

Телефонные аферисты выманили у 78-летней пенсионерки два миллиона рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Севастополю.

Как рассказали в полиции, женщине на мобильный телефон позвонили неизвестные и представились сотрудниками службы поддержки банка. На том конце провода ее уверяли, что счета женщины якобы пытаются взломать, а деньги украсть, поэтому «банковский работник» вежливо предложил свою помощь. Он продиктовал реквизиты другой карты и попросил перевести все средства на них. Доверчивая пенсионерка решила последовать совету «специалиста».

- Потерпевшая знала о данной мошеннической схеме, но застигнутая врасплох неожиданным звонком, проследовала в отделение банка и несколькими транзакциями перечислила преступнику более двух миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По факту преступления сотрудники органов внутренних дел возбудили уголовное дело и принимают все необходимые меры. Преступники будут найдены.

В полиции также предупредили, что в последнее время случаи телефонного или онлайн мошенничества участились.

- Необходимо немедленно прерывать разговор с незнакомцем. Чтобы убедиться в неправдивости его слов, рекомендуем связаться с родственниками или с банковским учреждением либо сообщить о подозрительном звонке в полицию по телефону 102, - добавили в МВД.