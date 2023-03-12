Телефонные мошенники выманили у пенсионерки из Севастополя 2 млн рублей

По факту преступления сотрудники органов внутренних дел возбудили уголовное дело Фото: Артем КИЛЬКИН

Телефонные аферисты выманили у 78-летней пенсионерки два миллиона рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Севастополю.

Как рассказали в полиции, женщине на мобильный телефон позвонили неизвестные и представились сотрудниками службы поддержки банка. На том конце провода ее уверяли, что счета женщины якобы пытаются взломать, а деньги украсть, поэтому «банковский работник» вежливо предложил свою помощь. Он продиктовал реквизиты другой карты и попросил перевести все средства на них. Доверчивая пенсионерка решила последовать совету «специалиста».

- Потерпевшая знала о данной мошеннической схеме, но застигнутая врасплох неожиданным звонком, проследовала в отделение банка и несколькими транзакциями перечислила преступнику более двух миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По факту преступления сотрудники органов внутренних дел возбудили уголовное дело и принимают все необходимые меры. Преступники будут найдены.

В полиции также предупредили, что в последнее время случаи телефонного или онлайн мошенничества участились.

- Необходимо немедленно прерывать разговор с незнакомцем. Чтобы убедиться в неправдивости его слов, рекомендуем связаться с родственниками или с банковским учреждением либо сообщить о подозрительном звонке в полицию по телефону 102, - добавили в МВД.