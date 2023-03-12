Крымских аграриев пригласили в федеральную ассоциацию «Народный фермер»

Центры компетенций на базе ассоциаций были сформированы и в новых регионах России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работникам аграрной промышленности Крыма и Севастополя предложили создать отраслевое объединение или вступить в ассоциацию «Народный фермер», которая занимается защитой прав и продвижением интересов сельхозтоваропроизводителей, сообщил председатель совета Ассоциации Олег Сирота.

Так, не так давно центры компетенций на базе ассоциаций были сформированы и в новых регионах России. Во время совещания председатель совета предложил открыть представительство «Народного фермера» именно в Крыму.

- Мы откроем даже представительство, возьмем сотрудников в штат, чтобы они ездили в новые регионы и делились опытом. Мы хотим, чтобы это именно базировалось в Крыму, - отметил Сирота.

По его словам, на совещаниях ассоциации часто присутствуют вице-премьеры РФ, министр сельского хозяйства России, поэтому озвучивать повестку полуострова для достижения больших результатов очень важно.

Сирота отметил, что на сегодняшний день в ассоциацию периодически обращаются только некоторые крымские фермеры.

- Мы бы очень хотели, чтобы по итогам этой встречи с аграриями появилось такое движение и у нас проблемы «тушили» до того, как они появляются, - добавил Сирота.