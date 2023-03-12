Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 марта 2023 10:25

Эксперты оценили состояние воды в Северо-Крымском канале

По мнению специалистов, показатели находятся в пределах нормы
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Была проведена научная экспедиция

Была проведена научная экспедиция

Фото: Архив "КП"

После того, как на полуострове восстановили водоснабжение из Северо-Крымского канала, ученые оценили состояние воды, сообщила и.о. ведущего научного сотрудника отдела радиационной и химической биологии ФИЦ ИнБЮМ Ольга Соловьева.

Так, была проведена научная экспедиция, в результате которой специалисты взяли пробы воды, донные отложения и грунт прилегающих территорий. По предварительным оценкам, состояние ресурса находится на приемлемом уровне.

- Уровни радиоактивных элементов превышают доаварийные, но вода совершенно безопасна на данный момент. Ее можно использовать для с/х угодий и питьевых нужд. Тем не менее, система динамическая, ситуация на территории водосборного бассейна Днепра нестабильная в настоящий момент, - отметила она.

Соловьева также добавила, что состояние воды в канале требует регулярного мониторинга и проверки, так как туда могут попадать различные вещества, которые негативно влияют на ее качество.