За сутки в Крыму зафиксировали 59 случаев COVID-19

За все время пандемии в республике умерли 5 424 заболевших Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За последние сутки в Крыму, по данным регионального Минздрава, было зарегистрировано 59 новых случаев заражения COVID-19.

Так, по состоянию на утро 12 марта, госпитализировано с диагнозом коронавирус было девять человек по всему полуострову. К счастью, обошлось без летальных случаев.

По данным крымского ведомства, за все время пандемии в республике умерли 5 424 заболевших, а заразились - 213 099 человек, выздоровели 205 584, из них 49 за прошедшие сутки.