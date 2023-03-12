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НовостиОбщество12 марта 2023 11:46

За сутки в Крыму зафиксировали 59 случаев COVID-19

Девять человек попали в больницу
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
За все время пандемии в республике умерли 5 424 заболевших

За все время пандемии в республике умерли 5 424 заболевших

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За последние сутки в Крыму, по данным регионального Минздрава, было зарегистрировано 59 новых случаев заражения COVID-19.

Так, по состоянию на утро 12 марта, госпитализировано с диагнозом коронавирус было девять человек по всему полуострову. К счастью, обошлось без летальных случаев.

По данным крымского ведомства, за все время пандемии в республике умерли 5 424 заболевших, а заразились - 213 099 человек, выздоровели 205 584, из них 49 за прошедшие сутки.