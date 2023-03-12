Синоптики регионального гидрометцентра рассказали, какая погода ждет крымчан в начале недели

В этом году начало первого месяца весны не разочарует крымчан и гостей полуострова Фото: Архив "КП"

Весна, наконец-то, вступает в свои законные права. По данным синоптиков крымского гидрометцентра, следующая неделя начнется с теплой погоды и несущественных осадков.

Так, днем метеорологи прогнозируют кратковременный дождь и умеренный северо-восточный ветер до 8-13м/с. Ночью температура воздуха опустится до -3… +2°, а на южном побережье - до +5°, днем +6…+11°.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в этом году начало первого месяца весны не разочарует крымчан и гостей полуострова, поэтому столбики термометра будут близки к средним за последние пять лет - от +1 до +6 градусов.