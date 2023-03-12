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НовостиОбщество12 марта 2023 14:23

Часть Керчи на сутки останется без воды 12 марта

В городе проходит ремонт на линиях водоснабжения
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Силами филиала будет обеспечен подвоз питьевой воды населению

Силами филиала будет обеспечен подвоз питьевой воды населению

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из-за аварии на линиях водоснабжения на улице Казакова 35 ул. Челядинова 42 и на водопроводной станции «Капканская» в Керчи временно будет отключено водоснабжение, предупреждают в филиале ГУП РК «Вода Крыма».

Так, 12 марта до 20:00 жителей города-героя, возможно, ждут перебои, частичное или полное отсутствие водоснабжения на некоторых улицах. Это коснется такие районы, как Капканы и Опасное.

- Силами филиала будет обеспечен подвоз питьевой воды населению согласно поступающим заявкам. Оставить заявку на подвоз воды можно по телефону диспетчерской +7 (978) 097-47-79. Предприятие приносит извинения за причиненные неудобства, - добавили в «Воде Крыма».