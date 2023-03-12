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НовостиОбщество12 марта 2023 15:38

Симферопольцев ждут экскурсии в честь Дня воссоединения Крыма с Россией

Мероприятия пройдут 18 и 19 марта
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
На мероприятие необходимо заранее зарегистрироваться

На мероприятие необходимо заранее зарегистрироваться

Фото: Виталий ПАРУБОВ

В конце следующей недели в Симферополе будет организована экскурсия-прогулка вдоль набережной Салгира под названием «Крымская весна», сообщили в пресс-службе Крымского бюро путешествий и экскурсий.

Праздничная прогулка в честь воссоединения Крыма с Россией начнется в 11 утра. За час экскурсовод расскажет целую историю полуострова до наших дней.

Также историческая обзорная экскурсия под названием «Екатерининская миля» ждет местных жителей и 19 марта. Тема мероприятия будет связана с пребыванием Екатерины II в Симферополе во время ее путешествия по Крыму в 1787 году.

Заметим, на мероприятие необходимо заранее зарегистрироваться.