Погода на 13 марта 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 10 градусов

В Симферополе переменная облачность. Без осадков.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
13 марта на Крымском полуострове комфортный понедельник.
- Первый день рабочей недели пройдет без существенных осадков, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2°, днем +8...+10°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Днем тепло +7…+9°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +9°…+10°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Переменная облачность.
В Евпатории +7…+10°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Ясно.
В Керчи +4…+5°, северо-восточный ветер 7-9 м/с. Переменная облачность.
В Феодосии +6…+8°, северный ветер 4-10 м/с. Переменная облачность.
В Черноморском +6…+7°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Джанкое +7…+9°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Армянске +7…+9°, северо-западный ветер 1-4 м/с. Ясно.
В Белогорске +7…+8°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность.
Вода в Черном море +7…+10°.
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