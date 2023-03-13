Погода на 13 марта 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 10 градусов

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

13 марта на Крымском полуострове комфортный понедельник.

- Первый день рабочей недели пройдет без существенных осадков, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2°, днем +8...+10°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Днем тепло +7…+9°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +9°…+10°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +7…+10°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Ясно.

В Керчи +4…+5°, северо-восточный ветер 7-9 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +6…+8°, северный ветер 4-10 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +6…+7°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Джанкое +7…+9°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Армянске +7…+9°, северо-западный ветер 1-4 м/с. Ясно.

В Белогорске +7…+8°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море +7…+10°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50