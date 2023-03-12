Где в Симферополе 13 марта отключат свет

На Крымском полуострове ремонтируют электросети. Фото: архив КП

13 марта в отдельных районах Симферополя произойдут перебои в электроснабжении. Свет на несколько часов исчезнет на 13 улицах и одном бульваре. Также «отключка» затронет несколько садовых товариществ в Каменке.

- Электричество планируется отключить с 8.00 до 17.00, - сообщили в «Крымэнерго».

Перебои в электроснабжении произойдут в светлое время суток, займут несколько часов, поэтому в этом нет никакой катастрофы. Завершится очередной этап ремонтных работ и в домах снова появится электроток.

Где не будет света в Симферополе 13 марта 2023:

бульвар Франко, 34;

улица Киевская, 66;

улица Тренева, 13/2

улица Ковыльная, 3-5А ;

улица Парниковая, 4-12 , 1-11 ;

улица Пасечная, 1-12;

улица Северная, 4-12 , 1-11 ;

улица Сотовая, 1-12;

улица Счастливая, 2-10 , 1-17 ;

улица Николаевская, 4, 1А;

улица Трудовая, 4-12 , 1/3-13 ;

улица Кечкеметская, 134-168 , 109А-115 ;

улица Панфиловцев, 1-36;

улица Сельвинского, 96-100 ;

микрорайон Каменка: садовые товарищества «Пневматика», «Коммунальник», «Мебельщик», «Нерудник», «Электрификатор», «Луч».

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