Бахчисарай и Евпатория вошли в топ-10 городов для экономного отдыха весной 2023

Бахчисарай.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Крымские города попали в рейтинг популярных направлений, где можно недорого провести отпуск весной.
- Далеко не каждый может потратить на свой отдых большие суммы - но ведь отдыхать хочется всем! - отметили эксперты Твил.ру.
Специалисты, проанализировав данные брони, выявили самые востребованые бюджетные направления весной 2023 года.
- На первом месте - Анапа, на втором - абхазский курорт Гагра, а на третьем – Пермь, - отметили эксперты.
Евпатория заняла почетное четвертое место, а Бахчисарай второй, если считать с конца списка.
Топ-10 самых популярных направлений для экономного отдыха весной 2023 (средняя стоимость в рублях ночи):
Анапа, 1804
Гагра, 1555
Пермь, 1647
Евпатория, 486
Горно-Алтайск, 1859
Адлер, 1632
Новый Афон, 1958
Горячий Ключ, 1500
Бахчисарай, 1400
Лермонтово, 1430
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