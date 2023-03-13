Бахчисарай и Евпатория вошли в топ-10 городов для экономного отдыха весной 2023

Бахчисарай. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымские города попали в рейтинг популярных направлений, где можно недорого провести отпуск весной.

- Далеко не каждый может потратить на свой отдых большие суммы - но ведь отдыхать хочется всем! - отметили эксперты Твил.ру.

Специалисты, проанализировав данные брони, выявили самые востребованые бюджетные направления весной 2023 года.

- На первом месте - Анапа, на втором - абхазский курорт Гагра, а на третьем – Пермь, - отметили эксперты.

Евпатория заняла почетное четвертое место, а Бахчисарай второй, если считать с конца списка.

Топ-10 самых популярных направлений для экономного отдыха весной 2023 (средняя стоимость в рублях ночи):

Анапа, 1804

Гагра, 1555

Пермь, 1647

Евпатория, 486

Горно-Алтайск, 1859

Адлер, 1632

Новый Афон, 1958

Горячий Ключ, 1500

Бахчисарай, 1400

Лермонтово, 1430

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