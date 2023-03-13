Крымским долгожителям выплатили по 50 тысяч рублей

Право на получение выплаты имеют граждане Российской Федерации, проживающие и зарегистрированные в Республике Крым, достигшие возраста 100 и более лет Фото: Даниил ОПАРИН

С начала года 18 крымских долгожителей получили единоразовую выплату в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства труда и соцзащиты Республики Крым.

– В Республике Крым гражданам, которым исполнилось 100 и более лет предоставляется единоразовая денежная помощь в размере 50000 рублей. В 2023 году данную выплату получили 18 долгожителей, – говорится в сообщении.

Право на получение выплаты имеют граждане Российской Федерации, проживающие и зарегистрированные в Республике Крым, достигшие возраста 100 и более лет.

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