В Крыму за сутки выявили 59 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в ковид-стационары Республики Крым госпитализированы 19 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

В Республике Крым за минувшие сутки выявили 59 новых случаев заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализированы 19 человек. Об этом утром 13 марта сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Летальных случаев за сутки не зафиксировано. Выздоровели 49 человек.

С начала пандемии в республике зарегистрировано 213 099 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 205 584 человека выздоровели, 5 424 скончались.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за минувшие сутки выявили 65 новых случаев заболевания COVID-19, госпитализированы девять человек. Такие данные приведены на официальном сайте правительства города.

– Умер 1 человек в возрасте 86 лет, – говорится в сводке.

Сейчас в ковид-стационарах города находится 81 пациент, из них 73 – с подтвержденным COVID-19. За прошедшие сутки выписаны 4 человека.

С начала пандемии коронавирусом заболел 99 929 севастопольцев, выздоровели 97 045.

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