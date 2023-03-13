Керченская паромная переправа 13 марта работает штатно

Переправа работает штатно Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С момента возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив перевезли более 81 тыс. автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

– С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 13 марта через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 102 831 пассажир, 81 149 единиц автотранспорта и 9 650 железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 2 606 рейсов, – говорится в сообщении.

Действующих штормовых предупреждений по проливу нет, переправа работает штатно.

Напомним, работа Керченской паромной переправы была возобновлена после теракта на Крымском мосту, в результате которого произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. В настоящее время проезд по мосту разрешен легковым автомобилям и автобусам, водителям грузовиков приходится пользоваться паромной переправой или сухопутным маршрутом через новые российские регионы.

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