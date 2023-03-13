Четыре города Крыма останутся без воды из-за ремонта 13 марта

Подача воды в ряде крымских городов ограничена из-за ремонтных работ Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Четыре города Крыма в понедельник, 13 марта, остались без воды до самого вечера. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

- В связи с ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение, - говорится в сообщении.

Речь идет о таких городах, как Симферополь, Феодосия, Керчь и Судак. В крымской столице воды не будет ориентировочно до 14:00 на улице Опытной, в проезде Альминском, а также на улицах Береговой и Альминской, проезде Береговом, проезде Зеркальном и на прилегающих улицах и переулках.

В Керчи без водоснабжения до 20:00 останутся проживающие на улицах Толстого, 40 и Мира, 12¸14, 16 и 18. Как отметили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма», жителям будет осуществляться подвоз питьевой воды.

В Феодосии до 17:00 воды не будет во всем пгт Кировское, а в Судаке до этого же времени без водоснабжения останутся жители микрорайона «Долина роз».