Спортивный центр «Крымский» в Алуште достроят до конца 2023 года

В спорткомплексе появится тренажерный зал, бассейн и залы хореографии. Фото: пресс-служба компании "Единый заказчик"

Федеральный спортивный центр «Крымский», расположенный в Алуште, достроят до конца 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Единый заказчик», проводящей строительные работы.

Сейчас подходят к концу работы по наружному остеклению фасадов самого спорткомплекса и прилегающей к нему гостиницы. Как отметили в пресс-службе «Единого заказчика», н а территории объекта специалисты прокладывают наружные инженерные сети. Подходят к концу и работы по гидроизоляции чаши открытого 50-метрового бассейна.

- На всех этажах зданий специалисты продолжают возводить перегородки и выполнять работы по устройству внутренних инженерных систем. Завершить строительство тренировочного центра «Крымский» планируется в конце 2023 года, - говорится в сообщении.

Тренировочный центр «Крымский» будет состоять из двух зданий - самого спорткомплекса и гостиницы с медико-восстановительным центром.