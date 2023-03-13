В Феодосии летом намерены открыть галерею Айвазовского с обновленной экспозицией

Картинную галерею имени И. К. Айвазовского в Феодосии закрыли на ремонт в апреле 2021 года. Фото: vk.com/feogallery

Завершить ремонтные работы в феодосийской картинной галерее имени И. К. Айвазовского намерены в конце апреля, а уже летом галерею откроют для посетителей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора музея Татьяну Гайдук.

По данным городской администрации, на данный момент строительная готовность объекта составляет 95%. После завершения строительных работ сотрудникам музея предстоит переместить в новое здание абсолютно всю коллекцию - почти 13 тысяч единиц; по словам Гайдук, на это уйдет как минимум два месяца.

– Экспозиция будет другой, мы подготовили несколько новых форм экскурсий, в ходе которых посетители, даже много раз побывавшие в галерее, впервые увидят и услышат новое о быте, творчестве Айвазовского и традициях в его семье, – рассказала директор музея.

Напомним, картинную галерею имени И. К. Айвазовского в Феодосии закрыли на ремонт в апреле 2021 года.

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