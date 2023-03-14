Погода на 14 марта 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 12 градусов

На Крымском полуострове ясная погода.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
14 марта на Крымском полуострове пройдет спокойно, опасные метеорологические явления не ожидаются.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3°, днем +11...+13°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло +8…+10°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +9°…+11°, северо-восточный ветер 4-7 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
В Евпатории +9…+12°, северо-восточный ветер 3-8 м/с. Ясно.
В Керчи +6…+8°, северо-восточный ветер 4-10 м/с. Переменная облачность.
В Феодосии +8…+9°, северо-восточный ветер 2-7 м/с. Переменная облачность.
В Черноморском +8…+11°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Ясно.
В Джанкое +7…+9°, восточный ветер 3-8 м/с. Ясно.
В Армянске +7…+8°, восточный ветер 4-9 м/с. Ясно.
В Белогорске +9…+11°, восточный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность.
Вода в Черном море +7…+10°.
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