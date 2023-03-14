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НовостиОбщество13 марта 2023 22:18

Погода на 14 марта 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 12 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 14 марта 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
На Крымском полуострове ясная погода.

На Крымском полуострове ясная погода.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

14 марта на Крымском полуострове пройдет спокойно, опасные метеорологические явления не ожидаются.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3°, днем +11...+13°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло +8…+10°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +9°…+11°, северо-восточный ветер 4-7 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Евпатории +9…+12°, северо-восточный ветер 3-8 м/с. Ясно.

В Керчи +6…+8°, северо-восточный ветер 4-10 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +8…+9°, северо-восточный ветер 2-7 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +8…+11°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Ясно.

В Джанкое +7…+9°, восточный ветер 3-8 м/с. Ясно.

В Армянске +7…+8°, восточный ветер 4-9 м/с. Ясно.

В Белогорске +9…+11°, восточный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море +7…+10°.

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