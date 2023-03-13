В Керчи осудят жителя Санкт-Петербурга за серию мошенничеств на 400 тысяч рублей

В Керчи перед судом предстанет 22-летний житель Санкт-Петербурга, обвиняемый в серии мошенничеств на 399 тысяч рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

В Керчи перед судом предстанет 22-летний житель Санкт-Петербурга, обвиняемый в серии мошенничеств на 399 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

По данным следствия, молодой человек убедил своих друзей в том, что через него можно заказывать товары с зарубежных сайтов по выгодной цене. Друзья, в свою очередь, рассказывали об этом своим знакомым и родным.

– Заказ товаров якобы осуществлялся по предоплате на карту. В итоге четверо потерпевших (трое симферопольцев и одна керчанка), осуществив перевод денег на банковский счет, предоставленный злоумышленником, свои заказы так и не получили, – говорится в сообщении.

Петербуржец обвиняется по части 2 статьи 159 УК РФ – «Мошенничество», ему грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование завершено, материалы дела направлены в прокуратуру. Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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