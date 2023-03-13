В Симферополе 14 марта отключат свет на 21 улице

Свет пропадет на время. Фото: архив КП

14 марта часть Симферополя останется без электричества. Свет пропадет на 21 улице и одном переулке. Будут обесточены шесть садовых товариществ в микрорайоне Каменке.

- Электричество из-за ремонтных работ планируется отключить с 8.00 до 17.00, - сообщили специалисты в ресурсоснабжающей компании «Крымэнерго».

Энергетики столицы республики просят гостей и жителей города набраться терпения, обещая, что временные неудобства, вызванные «отключкой», в ближайшем будущем обернутся качественным энергоснабжением.

Где не будет света в Симферополе 14 марта 2023:

улица Ковыльная, 3-5А ;

улица Парниковая, 4-12 , 1-11 ;

улица Пасечная, 1-12;

улица Северная, 4-12 , 1-11 ;

улица Сотовая, 1-12;

улица Счастливая, 2-10 , 1-17 ;

улица Николаевская, 4, 1А;

улица Трудовая, 4-12 , 1/3-13 ;

улица Кечкеметская, 134-168 , 109А-115 ;

улица Панфиловцев, 1-36;

улица Сельвинского, 96-100 ;

переулок Менъли Гирей, 2-10 ;

улица Щаденко, 61;

улица Орта, 4, 10;

улица Меркезий, 1-25 ;

улица Кошели 2-32 , 3-29 ;

улица Беспалова, 174-178 ;

улица Менъли-Гирей, 1-30;

улица Багратиона, 1-29 ;

улица Генерала Григоренко, 2-26 , 1-29 ;

улица Костерина, 2-26 , 1-21 ;

улица Водников, 88-90 , 67, 69/26;

микрорайон Каменка: садовые товарищества «Пневматика», «Коммунальник», «Мебельщик», «Нерудник», «Электрификатор», «Луч».

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