В Симферополе 14 марта отключат свет на 21 улице

Свет пропадет на время. Фото: архив КП
14 марта часть Симферополя останется без электричества. Свет пропадет на 21 улице и одном переулке. Будут обесточены шесть садовых товариществ в микрорайоне Каменке.
- Электричество из-за ремонтных работ планируется отключить с 8.00 до 17.00, - сообщили специалисты в ресурсоснабжающей компании «Крымэнерго».
Энергетики столицы республики просят гостей и жителей города набраться терпения, обещая, что временные неудобства, вызванные «отключкой», в ближайшем будущем обернутся качественным энергоснабжением.
Где не будет света в Симферополе 14 марта 2023:
улица Ковыльная, 3-5А ;
улица Парниковая, 4-12 , 1-11 ;
улица Пасечная, 1-12;
улица Северная, 4-12 , 1-11 ;
улица Сотовая, 1-12;
улица Счастливая, 2-10 , 1-17 ;
улица Николаевская, 4, 1А;
улица Трудовая, 4-12 , 1/3-13 ;
улица Кечкеметская, 134-168 , 109А-115 ;
улица Панфиловцев, 1-36;
улица Сельвинского, 96-100 ;
переулок Менъли Гирей, 2-10 ;
улица Щаденко, 61;
улица Орта, 4, 10;
улица Меркезий, 1-25 ;
улица Кошели 2-32 , 3-29 ;
улица Беспалова, 174-178 ;
улица Менъли-Гирей, 1-30;
улица Багратиона, 1-29 ;
улица Генерала Григоренко, 2-26 , 1-29 ;
улица Костерина, 2-26 , 1-21 ;
улица Водников, 88-90 , 67, 69/26;
микрорайон Каменка: садовые товарищества «Пневматика», «Коммунальник», «Мебельщик», «Нерудник», «Электрификатор», «Луч».
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