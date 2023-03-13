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НовостиОбщество13 марта 2023 11:52

В Ленинском районе Крыма впервые за 60 лет отремонтируют Дом культуры

На эти цели выделено 52 млн рублей
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
В Ленинском районе Крыма стартовал капремонт Дома культуры «Горизонт». Фото: пресс-служба Минкульта РК

В Ленинском районе Крыма стартовал капремонт Дома культуры «Горизонт». Фото: пресс-служба Минкульта РК

Дом культуры «Горизонт» в Ленинском районе Крыма впервые за 60 лет капитально отремонтируют. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры Республики Крым.

Ремонт здания будет проводиться в рамках нацпроекта «Культура» - на эти цели выделено более 52 млн рублей. Заказчиком выступает ДК Ленинского района, а закончить все работы планируется до конца 2023 года.

С начала проведения ремонта Музей истории Ленинского района был перемещен в другое здание, а для муниципалитета также приобрели передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб), который регулярно выезжает в села.

- Деятельность районного Дома культуры направлена на сохранение традиций, поддержку одаренных детей и молодежи, приобщение к лучшим образцам народного творчества, развитие творческих способностей, патриотическое воспитание подрастающего поколения, - отметили в пресс-службе Минкульта РК.