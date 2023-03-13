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НовостиОбщество13 марта 2023 12:54

В Евпатории запустили новый трамвайный маршрут

Дополнительный маршрут пройдет через курортную зону от микрорайона Спутник-2
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Новый трамвайный маршрут уже запущен

Новый трамвайный маршрут уже запущен

Фото: Евгений СТОЯНОВ

В Евпатории появился новый трамвайный маршрут «Спутник-2 - Гортеатр». Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова в ходе аппаратного совещания в понедельник, 13 марта.

Дополнительный трамвайный маршрут проходит через курортную зону от микрорайона Спутник-2 до остановки «Гортеатр». Запущен новый трамвай уже с сегодняшнего дня.

- На постоянной основе с 8:00 до 17:00 с интервалом 1,5 часа по этому маршруту будет ходить трамвай. Уверена, что евпаторийцы и гости города по достоинству оценят нововведение, - подчеркнула мэр Евпатории.