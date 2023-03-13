В Крыму открыли более ста «Точек роста» для учеников и педагогов

В Крыму открыто более ста «Точек роста» Фото: Мария ЛЕНЦ

В Крыму для учеников и педагогов республики открыли 109 образовательных центров «Точка роста». Об этом сообщила сообщила министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик.

В ближайшие два года планируется открыть еще 132 «Точки роста» - центров, позволяющих школьникам получать новые знания, а педагогам - овладевать инновационными методиками обучения.

- В этом году мы откроем в Симферополе, на базе гимназии для одаренных детей, образовательный центр «Талант и успех». Он будет оснащен самым современным оборудованием, которое будет мотивировать детей и педагогов к научным познаниям, - отметила Валентина Лаврик.

В рамках поддержки педагогов в Крыму на протяжении трех лет действовала программа «Земский учитель». В ней участвовали около ста преподавателей, которые приехали в Крым для закрытия вакансий в селах. Такая программа возобновится уже в 2024 году.