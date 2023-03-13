В Симферополе ночью перекроют движение по улице Ялтинской

В Симферополе с 14 по 20 марта с 24:00 до 04:00 будет перекрыто движение на участке улицы Ялтинской Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Симферополе с 14 по 20 марта ночами будет перекрыто движение на участке улицы Ялтинской. Об этом пишет «Крым 24» со ссылкой на администрацию города

– С 14 по 20 марта 2023 года с 24:00 до 04:00 на участке от пересечения улица Ялтинская – проспект Вернадского – улица Плотинная до пикета улица Ялтинская + 190 м, в направлении Алушты будет запрещен проезд транспорта в связи с проведением ремонтных работ на электросетях, – сообщили в администрации.

Фото: администрация Симферополя

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50