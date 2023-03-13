Весенняя высадка цветов началась в Симферополе

Фото: администрация Симферополя

В Симферополе стартовала первая весенняя высадка цветов. Как сообщает пресс-служба администрации города, сегодня сотрудники МБУ «Горзеленхоз» высадили порядка 500 штук виолы.

– Виола крупноцветковая сегодня появилась на клумбах в Казанском сквере или сквере имени Валерия Ермака. Это начало весенней высадки. Она продолжится завтра и послезавтра в сквере Победы и сквере имени Братьев Айвазовских. Следующим этапом будет высадка на военном кладбище ко Дню освобождения города Симферополя, – цитирует пресс-служба директора «Горзеленхоза» Марию Бараненкову.

Фото: администрация Симферополя

Фото: администрация Симферополя

По словам Бараненковой, завтра и послезавтра цветы будут высаживать в сквере Победы и сквере имени Братьев Айвазовских, а следующим этапом станет высадка на военном кладбище ко Дню освобождения Симферополя. Также началась высадка цветов в вазоны, которые будут украшать центральные улицы до начала лета.

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