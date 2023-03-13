Ирина Кивико: в Симферопольском районе построят спорткомплекс с бассейном за 64,4 млн рублей

Проект направлен на организацию семейного досуга и популяризацию занятий спортом Фото: Михаил ФРОЛОВ

В поселке Молодежное Симферопольского района появится новый спорткомплекс с плавательным бассейном. Проект будет реализован за счет средств инвестора. Об этом сообщила заместитель председателя Совмина Республики Крым, министр финансов Ирина Кивико.

Она уточнила, что проект направлен на организацию семейного досуга и популяризацию занятий спортом среди взрослых и их родителей.

Он предусматривает строительство футбольного поля площадью 2 400 кв. метров и возведение трех теннисных кортов общей площадью 783 кв. метра. Также на территории спорткомплекса, согласно проекту, будет построено двухэтажное здание для занятий фитнесом и спортивными танцами. Кроме того, в планах возведение открытого бассейна с подогревом площадью 375 кв. метров.

Также на территории спорткомплекса предполагается строительство медицинского кабинета, раздевалок, душевых, парковки и других элементов благоустройства.

На амбициозный проект собираются потратить более 64,4 млн рублей. Строительство займет около девяти с половиной лет.

- По реализуемым на территории Симферопольского района проектам уже освоено 15,1 млрд рублей инвестиций, создано более 598 рабочих мест, в бюджет поступило почти 744,6 млн рублей налоговых отчислений, - уточнила Ирина Кивико.