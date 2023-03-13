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НовостиПроисшествия13 марта 2023 16:02

Браконьеры из Севастополя убили кабана в Байдарском заказнике

В Севастополе задержали браконьеров за охоту на кабана в Байдарском заказнике
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Задержали мужчин по горячим следам. Фото: пресс-служба полиции Севастополя

Задержали мужчин по горячим следам. Фото: пресс-служба полиции Севастополя

Севастопольские полицейские совместно с сотрудниками ОМОН «Беркут-С» Росгвардии задержали браконьеров, незаконно охотившихся в Байдарском заказнике. Как рассказали в пресс-службе МВД города-героя, двое мужчин застрелили на особо охраняемой территории кабана.

В собственности у 53-летнего севастопольца был зарегистрированный охотничий карабин, поэтому он пригласил своего 45-летнего друга на охоту.

- В ночное время мужчины вдвоем прибыли на территорию природного заказника, выследили добычу, произвели два прицельных выстрела и застрелили животное, - рассказали в пресс-службе полиции Севастополя.

Браконьеры разделали животное и, поделив добычу, были таковы. Однако позже по горячим следам их задержали силовики и полицейские. В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье «Незаконная охота». Им грозит до пяти лет тюрьмы.