Около 44 тонн продукции продали на ярмарках выходного дня в Симферополе

Фото: администрация Симферополя

На ярмарках выходного дня в Симферополе реализовано около 44 тонн продукции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

В выходные торговля развернулась на шести традиционных локациях: ул. Аэрофлотская, 16, Энергетиков, 2 (ГРЭС), Героев Сталинграда, 8, Залесская, 97, Мате Залки, 17 и Балаклавская, 119. Здесь можно было приобрести овощи, фрукты, свежую рыбу, мясо, молочную продукцию, колбасные изделия, саженцы, а также мед и консервацию по ценам на 15-20% ниже рыночных.

– Качество продукции - на постоянном контроле Роспотребнадзора и ветслужбы, – подчеркнули в мэрии.

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