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НовостиОбщество14 марта 2023 6:30

В ночь на 15 марта в Симферополе отключат воду на ряде улиц

Восстановить водоснабжение планируют к 18:00 15 марта
Дмитрий Коренев
Сегодня вечером на ряде улиц Симферополя ограничат подачу воды из-за аварии на сетях холодного водоснабжения

Сегодня вечером на ряде улиц Симферополя ограничат подачу воды из-за аварии на сетях холодного водоснабжения

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня вечером на ряде улиц Симферополя ограничат подачу воды из-за аварии на сетях холодного водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК «Вода Крыма».

Так, с 23:00 14 марта воды не будет в районе улицы Леси Украинки (на улицах Ухтомского, Генова, Станционной, Проводников, Москалева, Туристов, Западной, Строителей, Харьковской, Мраморной, на переулках Альпинистов и Киевском, и др.) в жилом комплексе «Жигулина Роща», частично на Евпаторийском шоссе.

Полностью восстановить водоснабжение обещают к 18:00 15 марта.

– На время выполнения работ, силами ГУП РК «Вода Крыма» будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами, – добавили в пресс-службе предприятия.

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