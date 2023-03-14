В Керченском проливе действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Штормовое предупреждение действует в Керченском проливе во вторник утром Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Штормовое предупреждение действует в Керченском проливе во вторник утром. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

– По проливу действует штормовое предупреждение в связи с усилением ветра до 12-17 м/сек, – говорится в сообщении.

С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 13 марта через пролив в обе стороны перевезли 102 831 пассажира, 81 149 автомобилей и 9 650 ж/д вагонов. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 2 606 рейсов

Напомним, работа Керченской паромной переправы была возобновлена после теракта на Крымском мосту. В настоящее время проезд по мосту разрешен легковым автомобилям и автобусам, водителям грузовиков приходится пользоваться паромной переправой или сухопутным маршрутом через новые российские регионы.

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